Месяц назад Сати Казанова сообщила поклонникам, что выходит замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Сейчас пара активно готовится к свадьбе, выбирая место ее проведения. Так, изначально невеста хотела устроить пышное торжество на родине, в Кабардино-Балкарии, куда планировала пригласить порядка 300 человек. Однако посоветовавшись с женихом, Сати решила отменить роскошную свадьбу на Кавказе и устроить скромную, но изящную церемонию в Италии.

«Мы все-таки будем праздновать свадьбу в Италии. Была идея сделать это на Кавказе, но я отказалась от этой мысли. По всем обычаям и традициям свадьба должна играться там, где «зона» жениха. Это он взял в жены, и именно его сторона празднует», — рассказала она во время эфира на телеканале RU.TV.

По словам Казановой, они с возлюбленным все же планируют сделать что-то на ее родине, но не в том масштабе, о котором она думала.

Фото: Александра Погиба / Passion.ru, instagram.com