Сати Казанова откровенно рассказала о романе с миллиардером

В эфире шоу был показан сюжет о казахском бизнесмене Тимуре Кулибаеве, состояние которого оценивается в три миллиарда долларов. Сати отметила, что этот человек действительно стал для нее близким и родным, окружил заботой. По признанию певицы, отношения разрушились после того, как она узнала об изменах Кулибаева. «Помню, как я пришла к нему домой, а там на столе лежала газета, в которой рассказывалось про его тайный роман. Я спросила прямо, правда ли это? Он подтвердил, что правда. Понимаешь, одно дело догадываться, что к нему самолетами летают модели, а другое знать наверняка. В итоге, мы расстались. Но я до сих пор благодарна этому человеку за то, что он для меня сделал. Он оказал сильное положительное влияние на меня и мои взгляды», — вспомнила Казанова.

Супруг Сати Казановой, итальянский фотограф Стефано Тиоццо, — абсолютная противоположность прошлым избранникам. Однако сейчас артистка счастлива, как никогда ранее. Несмотря на то, что супруги до сих пор привыкают друг к другу, они даже во время ссор не думают о расставании. Более того, пара намерена в ближайшее время стать родителями.