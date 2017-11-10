Сати Казанова и другие звезды на коктейле GQ «25 стильных пар года»
14 ноября в еще не открывшемся ресторане Community в центре Москвы состоялась церемония вручения премии «25 стильных пар года» по версии GQ. Главный редактор мужского глянца Игорь Гаранин и издатель журнала Ирина Елизарова лично вручили 5 из 25 статуэток.
Самой стильной кинопарой были названы Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева. Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов и его супруга Ольга Мягких получили статуэтку в номинации «Перспективная пара года».
Среди гостей мероприятия были замечены Игорь Чапурин, Сати Казанова, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Артем Королев, Наталья Бардо, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, Маша Федорова, Ксения Лукаш, Анна Цуканова-Котт, Анжелика Тиманина и другие.
Мы публикуем полный список пар, получивших заветные статуэтки:
- Баста и Елена Пинская
- Денис и Дарья Глушаковы
- Федор Бондарчук и Паулина Андреева
- Юрий и Юлия Мильнер
- Сергей и Матильда Шнуровы
- Артем Овчаренко и Анна Тихомирова
- Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева
- Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
- Антон и Юлия Беляевы
- Илья Стюарт и Светлана Устинова
- Максим Виторган и Ксения Собчак
- Илья и Николь Ковальчук
- Павел Те и Ольга Карпуть
- Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
- Леван (L’One) и Анна Горозия
- Сергей и Софья Капковы
- Антон и Дарья Златопольские
- Антон Тотибадзе и Александра Пастернак
- Александр и Расида Лакоба
- Александр Оганезов и Наталья Гольденберг
- Андрей и Елизавета Молчановы
- Олег и Виктория Шеляговы
- Александр Овечкин и Анастасия Шубская
- Константин Эрнст и Софья Заика
- Александр Петров и Ирина Старшенбаум