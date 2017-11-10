Минувшим вечером в Москве прошла церемония вручения премии журнала GQ.

14 ноября в еще не открывшемся ресторане Community в центре Москвы состоялась церемония вручения премии «25 стильных пар года» по версии GQ. Главный редактор мужского глянца Игорь Гаранин и издатель журнала Ирина Елизарова лично вручили 5 из 25 статуэток.

Самой стильной кинопарой были названы Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева. Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов и его супруга Ольга Мягких получили статуэтку в номинации «Перспективная пара года».

Андрей Перегудов и Ольга Мягких

Среди гостей мероприятия были замечены Игорь Чапурин, Сати Казанова, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Артем Королев, Наталья Бардо, Константин Андрикопулос и Ольга Цыпкина, Маша Федорова, Ксения Лукаш, Анна Цуканова-Котт, Анжелика Тиманина и другие.

Мы публикуем полный список пар, получивших заветные статуэтки:

  1. Баста и Елена Пинская
  2. Денис и Дарья Глушаковы
  3. Федор Бондарчук и Паулина Андреева
  4. Юрий и Юлия Мильнер
  5. Сергей и Матильда Шнуровы
  6. Артем Овчаренко и Анна Тихомирова
  7. Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева
  8. Иван Ургант и Наталья Кикнадзе
  9. Антон и Юлия Беляевы
  10. Илья Стюарт и Светлана Устинова
  11. Максим Виторган и Ксения Собчак
  12. Илья и Николь Ковальчук
  13. Павел Те и Ольга Карпуть
  14. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая
  15. Леван (L’One) и Анна Горозия
  16. Сергей и Софья Капковы
  17. Антон и Дарья Златопольские
  18. Антон Тотибадзе и Александра Пастернак
  19. Александр и Расида Лакоба
  20. Александр Оганезов и Наталья Гольденберг
  21. Андрей и Елизавета Молчановы
  22. Олег и Виктория Шеляговы
  23. Александр Овечкин и Анастасия Шубская
  24. Константин Эрнст и Софья Заика
  25. Александр Петров и Ирина Старшенбаум