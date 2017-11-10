Минувшим вечером в Москве прошла церемония вручения премии журнала GQ.

14 ноября в еще не открывшемся ресторане Community в центре Москвы состоялась церемония вручения премии «25 стильных пар года» по версии GQ. Главный редактор мужского глянца Игорь Гаранин и издатель журнала Ирина Елизарова лично вручили 5 из 25 статуэток.

Самой стильной кинопарой были названы Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева. Старший вице-президент банка ВТБ Андрей Перегудов и его супруга Ольга Мягких получили статуэтку в номинации «Перспективная пара года».