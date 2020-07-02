Сашу Савельеву раскритиковали за брюки и жакет oversize: «Как можно идеальную фигуру упаковать в это?»
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/
36-летняя Саша Савельева похвасталась перед подписчиками новым элегантным образом и попросила выбрать одну из наиболее удачных фотографий. Саша сфотографировалась в «Останкино» в широких брюках и заправленном в них широком жакете. Но фолловеры раскритиковали образ oversize.
«Сфоткаться перед съемкой в телецентре "Останкино" на фоне шкафа — святое дело) 1,2 или 3?», — спросила она.
«Как-то не зашел наряд, жакет, заправленный в огромные брюки, смотрится странно, но это на мой взгляд», «Брюки бесподобные», «Саша такая красотка, но упаковать себя в такие бесформенные вещи — это перебор. Выбросите их на помойку», «Как можно свою идеальную фигуру засунуть в это?», «Никак», «В джинсах лучше», «Гнаться за модой — это перебор, изуродовали себя, как в мешке, может, и сшиты хорошо, но на вас не смотрится», «Вы очень красивая», — высказались поклонники Саши в комментариях.
А вам понравился образ Саши Савельевой?
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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