Саша Спилберг пропала и не выходит на связь – менеджер блогера забила тревогу
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Фото: Макс Светский / Passion.ru
Менеджер Саши Спилберг в блоге девушки призвала ее поклонников, у которых есть какая-либо информация о том, что с ней произошло, связаться с ней. Сама Саша не выходит на связь уже четверо суток, и сообщения до неё не доходят.
«Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в direct», – обратилась к подписчикам менеджер блогера.
В сториз, однако, появились сообщения о том, что девушку видели на одной из столичных парковок и с ней все в порядке.
Возлюбленный Саши, Парул Гуджрал, никак не отреагировал на новости об исчезновении подруги, в его личном блоге продолжают выходить посты. Однако, как подозревают поклонники, публикации могут быть отложенными.
Новости об исчезновении девушки всерьез обеспокоили ее поклонников, и они комментируют ее публикации, надеясь, что блогер выйдет на связь и с ней все в порядке. Кроме того, некоторые из подписчиков решили, что она хочет привлечь к себе внимание в связи с каким-либо новым проектом.
Фото: Instagram Саши Спилберг