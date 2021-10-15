Саша Спилберг пропала и не выходит на связь – менеджер блогера забила тревогу

Менеджер Саши Спилберг в блоге девушки призвала ее поклонников, у которых есть какая-либо информация о том, что с ней произошло, связаться с ней. Сама Саша не выходит на связь уже четверо суток, и сообщения до неё не доходят.

«Добрый вечер. Это менеджер Саши. Саша не выходит на связь уже третий день. Всем, у кого есть какая-либо информация, напишите, пожалуйста, в direct», – обратилась к подписчикам менеджер блогера.

В сториз, однако, появились сообщения о том, что девушку видели на одной из столичных парковок и с ней все в порядке.