Саша Савельева взяла в руки флейту и покорила всех игрой на ней и стройной фигурой в джинсовом комбинезоне

В минувшие выходные рыжий «Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов отпраздновал свое 50-летие. Вечеринка на 300 гостей прошла в ресторане на Новой Риге. Саша Савельева, которая присутствовала на мероприятии, порадовала коллег, друзей и поклонников талантом игры на флейте.

«Вчера было очень душевно», — написала она в блоге, поделившись видео с мероприятия.

«Саша, ты звезда», «Огонь», «Лучшая», «Красиво играете», «Очень красиво», «Сашуля какая вы худышка», «Вы такая изящная», «На Вас можно любоваться бесконечно! Истинная Леди», — обсуждают друзья и поклонники.

«Саш, ты в курсе что я тоже флейтист? Другой вопрос что это никому не нужно, никогда не отдам своего ребенка на флейту», — Алексей Кабанов. «Мне пригодилось))», — ответила Саша Савельева.

А как считаете вы, умение играть на флейте может быть востребованным?