Саша Савельева, Рита Дакота и другие звезды показали любимых питомцев

На открытии побывали Влад Соколовский, Саша Савельева, Таня Геворкян, Влад Топалов, Маша Цигаль, Рита Дакота, Анжелика Каширина и Ясмина Муратович. Правильное питание, физическое и ментальное здоровье — тренд на здоровый образ жизни продолжает набирать обороты не только среди людей, но и их домашних животных. Хозяева тщательно выбирают для них рацион, покупают аксессуары из органических материалов, обращаются к экспертам, чтобы питомцы чувствовали себя хорошо, были здоровы и счастливы.

Ради этой цели и было задумано новое кафе «Тарелка и миска», открывшееся во дворе Музея Москвы в рамках юбилейного «Маркета местной еды». Его вдохновителем стал дог-блогер Оскар, благодаря которому удалось создать действительно комфортное и полезное место для совместного досуга людей и питомцев.