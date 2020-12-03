Саша Савельева рассказала, что не любит ботокс, однако подписчики не поверили

От внешности у звезд целиком и полностью зависит их карьера, поэтому для сохранения лица они прибегают к всевозможным ухищрениям. Конечно, ненатуральная красота не пользуется одобрением среди поклонников, поэтому использование косметологических изысков стараются не афишировать, а то и говорят о неприязни к тем, кто их применяет.

Саша Савельева в своем Instagram опубликовала новое видео, в котором высказалась о своем отношении к ботоксу:

«Это видео можно подписать «Я против ботокса». Девочки, мои дорогие, а вы, кстати, за или против?».

Подписчики, звезде, однако, не поверили и указали на заметные нюансы — например, на идеально гладкий лоб, на котором не появляются морщинки, даже когда она морщится:

«Больше похоже: У меня сегодня мигрень...», «Я за все, что приносит радость и уверенность, ботокс, массаж лица, косметика и уход - это одна категория. Есть разные способы уменьшить морщины на лице», «Не совсем понятно, почему вы против? Лоб то под ботоксом. И глазки и межбровка... у вас только веки морщатся», «Да , мы так и поняли ! И против покраски волос , отбеливания зубов, лака на ногтях», «Сплошное вранье», «Самое главное, быть счастливой, а счастье не купишь ни ботоксом, ни губами с гиарулонкой, ни грудью с силиконом!)», «А лоб у Вас самопроизвольно не морщится...».