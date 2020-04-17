passion.ru

Саша Савельева показала нежное видео со свадьбы: «Свекровь сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Фото: Instagram Саши Савельевой

Саша Савельева и Кирилл Сафонов празднуют 10-летний юбилей свадьбы.

«10!!!!!!!!!!!! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа... А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов. С годовщиной нас», — написала Саша Сваельева под трогательным свадебным видео.

22 марта 2019 года у пары родился сын, его назвали необычным именем Леон.

Саша и Кирилл до сих пор не демонстрируют малыша поклонникам, предпочитая держать эту сторону своей жизни в тайне.

Редакция Passion.ru присоединяется к поздравлениям!

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!