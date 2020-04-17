Саша Савельева показала нежное видео со свадьбы: «Свекровь сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа»

«10!!!!!!!!!!!! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа... А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов. С годовщиной нас», — написала Саша Сваельева под трогательным свадебным видео.

22 марта 2019 года у пары родился сын, его назвали необычным именем Леон.