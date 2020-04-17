Саша Савельева показала нежное видео со свадьбы: «Свекровь сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа»
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Саши Савельевой
Саша Савельева и Кирилл Сафонов празднуют 10-летний юбилей свадьбы.
«10!!!!!!!!!!!! Сегодня мама Кирилла сказала, что я сделала из ее сына хорошего мужа... А рядом с таким мужем стать плохой женой — нет шансов. С годовщиной нас», — написала Саша Сваельева под трогательным свадебным видео.
22 марта 2019 года у пары родился сын, его назвали необычным именем Леон.
Саша и Кирилл до сих пор не демонстрируют малыша поклонникам, предпочитая держать эту сторону своей жизни в тайне.
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Фото и видео: Instagram
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