Саша Савельева показала мастер-класс по яркому осеннему макияжу

Савельева опубликовала стильные и яркие снимки в своем микроблоге в Instagram. Макияж у Саши необычный, но очень естественный – она сделала легкие стрелки на глазах, подчеркнув ресницы при помощи туши, а акцентом стала яркая красная помада. Брови Савельева привела в порядок, но оставила нетронутыми, что добавило образу натуральности.

«Давайте добавим ярких красок в пасмурную погоду», подписала фото певица.

В комментариях подписчики выбрали, какое фото Саши им больше нравится. Кроме того, певице задали несколько вопросов по бьюти-тематике, на которые она с удовольствием ответила, и отметили сильное сходство певицы с ее супругом. Некоторые из подписчиков заявили, что она чем-то похожа на телеведущую Регину Тодоренко.

«Как же Вы с мужем похожи глазами. Поражаюсь, как порой похожи между собой супруги» ,«Ого, как с мужем похожи» , «Вы очень красивая. Помню вас с Фабрики звёзд. Не меняетесь внешне» , «А вообще - стрелки и красная помада - это эффектная классика!» , «Обе фотографии восхитительны» ,