Саша Савельева показала фото в «опасном» платье и пожаловалась на отсутствие времени на карантине

Фото, которое певица Саша Савельева показала в своем блоге, как нельзя лучше иллюстрирует состояние многих женщин во время самоизоляции — тоску по отдыху и морю, страх не влезть в роскошные наряды, желание наконец нарядиться и выйти в свет или хотя бы офис.

«Мамские дела захватили меня... Я просто восхищаюсь своими подругами — мамочками и блогерами, которые успевают и фотки красивые сделать и детей накормить и убраться... я честно признаюсь, не успеваю ничего, даже фото выложить... не говоря уж о том, чтоб снять его (зато на Леона времени слава Богу). Чтооо??? Полтора месяца самоизоляции? Да я даже не успела моргнуть, как они прошел. Сколько там еще осталось? Надеюсь хоть что-то успеть, но это не точно», — пожаловалась она.