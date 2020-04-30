Саша Савельева показала фото в «опасном» платье и пожаловалась на отсутствие времени на карантине
Фото: Instagram Саши Савельевой
Фото, которое певица Саша Савельева показала в своем блоге, как нельзя лучше иллюстрирует состояние многих женщин во время самоизоляции — тоску по отдыху и морю, страх не влезть в роскошные наряды, желание наконец нарядиться и выйти в свет или хотя бы офис.
«Мамские дела захватили меня... Я просто восхищаюсь своими подругами — мамочками и блогерами, которые успевают и фотки красивые сделать и детей накормить и убраться... я честно признаюсь, не успеваю ничего, даже фото выложить... не говоря уж о том, чтоб снять его (зато на Леона времени слава Богу). Чтооо??? Полтора месяца самоизоляции? Да я даже не успела моргнуть, как они прошел. Сколько там еще осталось? Надеюсь хоть что-то успеть, но это не точно», — пожаловалась она.
Сейчас певица с мужем и ребенком находится на самоизоляции в Москве, фото сделано в Тель-Авиве. Когда именно — Саша не уточняет, но очевидно, что на фото в платье, опасном тем, что оно может подчеркнуть все недостатки фигуры, она — уже мама.
«Какая красотка», «Похорошела выглядишь отлично», «Классная и сильная», «Ничего, ребеночек подрастет и у мамочки появится время на свои желания», «Очень тебя понимаю», — комментируют подруги и подписчики.
Фото и видео: Instagram
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