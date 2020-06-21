Саша Савельева поделилась нежным видео с мужем в честь его дня рождения
Фото: Instagram/@sasha_savelieva
В это воскресенье, 21 июня, поздравления с днем рождения принимает популярный актер театра и кино Кирилл Сафонов. Самое трогательное видео в честь именинника опубликовала его супруга, певица Саша Савельева. «С Днем Рождения, Любимый!❤️ Сегодня очень интересный день - праздник Отца( это отдельное поздравление), солнцестояние, солнечное затмение! Все это связано с огромным количеством энергии. Я тебе желаю, чтоб твоя жизненная сила помогала тебе во всем, чтоб на твоем пути было огромное количество возможностей и, чтоб твой интерес к жизни и к творчеству становился все больше!😍» — подписала публикацию экс-«фабрикантка» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Я не думала, когда смотрела и слушала группу фабрика, что Вы будете такая заботливая мама и примерная жена! Восхищаюсь Вами, красавица!🤩. Здоровья мужу и хороших и популярных фильмов!», «Ура!!!! С днём рождения, Кирилла!», «С Днем Рождения и здоровья мужу и вашей семье», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост🔥», «Саша!!! Поздравляю с именинником!!! Ууурррааа!!! Кириллу мои поздравления!!!», «С Днём Рождения, замечательный Актёр! Желаю Кириллу Сафонову много здоровья, счастья, любви и процветания! И много интересных ролей! Ждём всегда!» — поздравляют именинника пользователи Сети.
Напомним, Кирилл Сафонов и Саша Савельева счастливы вместе более десяти лет. В 2010 году пара сыграла свадьбу, а через девять лет на свет появился долгожданный сын, которого назвали Леоном в честь дедушки, отца актера.
Фото: Instagram/@sasha_savelieva
Видео: Instagram/@sasha_savelieva
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