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Саша Савельева откровенно рассказала о своих проблемах с ментальным здоровьем

Экс-солистка группы «Фабрика» поделилась с подписчиками в своем аккаунте в Instagram информацией о том, что на фоне стрессовых ситуаций у нее возникли проблемы с психическим здоровьем, которые значительно усугубились после родов.
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Слайд, который
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Саша Савельева, селфи

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Саша Савельева утверждает, что у нее нет склонности к депрессивным эпизодам в жизни, однако в жизни певицы были разного рода неурядицы, которые впоследствии серьезно повлияли на ее ментальное здоровье. «Был невроз, связанный с работой и жизненными переживаниями, так как 16 лет работала почти без отдыха, без нормального сна, смена часовых поясов, перелеты, переезды...» — откровенно рассказывает подписчикам она.

Певица убеждена, что подобное коснулось не только ее. Проблемы такого характера возникают также и у ее коллег по сцене, которые также ведут активный гастрольный образ жизни.

Саша Савельева рассказала о проблемах с ментальным здоровьем

Саша Савельева рассказала о проблемах с ментальным здоровьем

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Однако еще один момент сильно повлиял на состояние Саши — рождение сына Леона: «После родов тревожность усилилась, так как 3-4 месяца сон был по 3 часа». К избавлению от своего недуга певица подошла ответственно. Она несколько раз в месяц посещает специалиста, который помогает ей справляться с обрушившимися на нее проблемами.

Саша также отметила, что каждому человеку нужна помощь специалиста, независимо от того, есть у него уже проблемы психологического характера или нет.

Фото: Instagram

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