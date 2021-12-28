Саша Савельева откровенно рассказала о своих проблемах с ментальным здоровьем

Саша Савельева утверждает, что у нее нет склонности к депрессивным эпизодам в жизни, однако в жизни певицы были разного рода неурядицы, которые впоследствии серьезно повлияли на ее ментальное здоровье. «Был невроз, связанный с работой и жизненными переживаниями, так как 16 лет работала почти без отдыха, без нормального сна, смена часовых поясов, перелеты, переезды...» — откровенно рассказывает подписчикам она.

Певица убеждена, что подобное коснулось не только ее. Проблемы такого характера возникают также и у ее коллег по сцене, которые также ведут активный гастрольный образ жизни.