Саша Савельева научила поклонников позировать перед камерой: «Можно немножко смутиться»
Фото: www.instagram.com/sasha_savelieva/
36-летняя Саша Савельева, как только стала матерью, ушла из группы «Фабрика», посвятив себя сыну Леону. Но она по-прежнему участвует в огромном количестве фотосессий, а результатами работы делится с подписчиками.
В очередном видео со съемок экс-«фабрикантка» показала поклонникам, как смущенно позирует перед камерой.
«Можно позволить себе немного смутиться, даже когда ты уверен в себе на 100%», — поучительно написала певица в Instagram.
«Такая красивая, попадание со стилем фотосессии в мое видение вашего образа. Красивая, уверенная в себе. Надеюсь получили удовольствие от вашей фотосесии. Люблю», «Саша, такая вы красивая!», «Похожа на актрису шестидесятых», «Без челки супер», «Красавица необыкновенная», «Мне бы такие зубы», «Очаровательная», «Вы красавица от природы. Улыбка супер», — осыпали Савельеву комплиментами в комментариях.
Напомним, Саша Савельева родила сына Леона в марте 2019 года. Малыш родился раньше срока и слабеньким, поэтому родители не сразу сообщили о его появлении на свет. Лицо первенца Саша Савельева и Кирии Сафонов до сих пор не показали.
Фото и видео: Instagram Саши Савельевой
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