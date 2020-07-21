Саша Савельева научила поклонников позировать перед камерой: «Можно немножко смутиться»

36-летняя Саша Савельева, как только стала матерью, ушла из группы «Фабрика», посвятив себя сыну Леону. Но она по-прежнему участвует в огромном количестве фотосессий, а результатами работы делится с подписчиками.

В очередном видео со съемок экс-«фабрикантка» показала поклонникам, как смущенно позирует перед камерой.

«Можно позволить себе немного смутиться, даже когда ты уверен в себе на 100%», — поучительно написала певица в Instagram.