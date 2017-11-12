В Instagram сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко появилось милое видео.

Не секрет, что 4-летний Саша Плющенко (он же Гном Гномыч) — один из самых известных детей представителей отечественного шоу-бизнеса. За Instagram будущей надежды фигурного катания, который от лица мальчика ведут родители Яна Рудковская и Евгений Плющенко, уже следят более 235 тысяч подписчиков. Несколько часов назад в микроблоге Гнома Гномыча появилось видео, в котором Саша рассказал о своем новом друге — 3-месячном шпице Панчо.

Многочисленные фолловеры мальчика поздравили семью с пополнением: «Классно! Сашенька поздравляю», «Какой хорошенький😄 Будет расти вместе с Гномиком», «Удачи в воспитании! Хороший друг!», «Сашенька прелесть ! Поздравляем с новым другом!!»

Напомним, в минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошло грандиозное ледовое шоу в честь 35-летия Евгения Плющенко. Саша принял участие в постановке и исполнил вместе с папой самый знаменитый номер на песню Sex Bomb.

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим. ред.)

Фото: Instagram