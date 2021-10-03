«Саша мог умереть»: сестра Семчева рассказала о его экстремальном похудении на 100 кг

«Это оказалось его ошибкой — худеть без помощи врачей. Сахар, и без того огромный, начал у него скакать. Саша мог бы умереть. Но и в прежнем весе оставаться было весьма опасно. Вот и сел на жесткую диету и в результате сто килограммов сбросил», — рассказала «Экспресс Газете» старшая сестра артиста Елена Семчева.

Она также признала, что после похудения Александр стал выглядеть старше своих лет, и предположила, что брату могла бы помочь пластическая операция. «Но он бесконечно работает, снимается и просто не может позволить себе посреди очередного кинопроекта вдруг по-другому начать выглядеть. И пока проект не кончится, так рисковать не будет», — объяснила Елена Семчева.

Два года назад только начавший худеть Александр Семчев заявлял, что не знает более действенного способа похудеть, чем ограничить себя в питании.