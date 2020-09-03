«Саша, Ксюша, я»: Алена Хмельницкая показала семейное фото с молодым избранником и дочерью
Фото: www.instagram.com/alxmel/
Алена Хмельницкая поделилась радостью с поклонниками: она с 10-летней дочерью Ксенией и молодым бойфрендом отправилась в путешествие по Сибири. Актриса опубликовала первые семейные фото из поездки.
«Какая же красота! День фантастический! Тепло, солнце! Енисей — это, конечно, мощь! Путешествие наше началось ! Саша, Ксюша, я!», — эмоционально подписала снимки Алена.
«Добро пожаловать к нам в Сибирь!», «Видели вас сегодня, постеснялись автограф взять», «Молодцы, что вырвались...», «Красота. Счастья вам», «Красотища какая, и вы классные!», «Прекрасные», «Счастливого отдыха счастливой семье!», — прокомментировали подписчики Хмельницкой.
Алена Хмельницкая и Александр Синюшин знакомы уже шесть лет. До этого актриса 20 лет была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, у них есть две дочери — 25-летняя Александра и 10-летняя Ксения. Сейчас Кеосаян живет с Маргаритой Симоньян, с которой растит троих детей — Марьяну, Баграта и Маро.
Фото и видео: Instagram Алены Хмельницкой
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