«Саша, Ксюша, я»: Алена Хмельницкая показала семейное фото с молодым избранником и дочерью

Алена Хмельницкая поделилась радостью с поклонниками: она с 10-летней дочерью Ксенией и молодым бойфрендом отправилась в путешествие по Сибири. Актриса опубликовала первые семейные фото из поездки.

«Какая же красота! День фантастический! Тепло, солнце! Енисей — это, конечно, мощь! Путешествие наше началось ! Саша, Ксюша, я!», — эмоционально подписала снимки Алена.