Саша Кабаева родила ребенка от хоккеиста Егора Зайцева: «Теперь я мама двоих детей»

28-летняя Саша Кабаева и ее возлюбленный обрадовали поклонников новостью о пополнении. У пары появился общий ребенок. В личном блоге Егор Зайцев опубликовал фото из роддома. В кадре спортсмен держит на руках новорожденного малыша. «Спасибо тебе, родная, за наше чудо! Счастья не передать словами. Слава Богу за все!» — написал новоиспеченный отец.

Позже и сама Саша высказалась в Сети. «Это была удивительная история рождения Овна. Неожиданно, но мы так тебя ждали. Любимый, спасибо, что был рядом. Ты невероятный муж. Теперь я мама двоих детей», — отметила звезда.