Саша Кабаева родила ребенка от хоккеиста Егора Зайцева: «Теперь я мама двоих детей»
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Фото: Соцсети
28-летняя Саша Кабаева и ее возлюбленный обрадовали поклонников новостью о пополнении. У пары появился общий ребенок. В личном блоге Егор Зайцев опубликовал фото из роддома. В кадре спортсмен держит на руках новорожденного малыша. «Спасибо тебе, родная, за наше чудо! Счастья не передать словами. Слава Богу за все!» — написал новоиспеченный отец.
Позже и сама Саша высказалась в Сети. «Это была удивительная история рождения Овна. Неожиданно, но мы так тебя ждали. Любимый, спасибо, что был рядом. Ты невероятный муж. Теперь я мама двоих детей», — отметила звезда.
Накануне родов Кабаева занималась обычными рутинными делами, готовилась к съемке. Она и представить не могла, что уже сегодня утром увидит своего малыша. «Никто не думал, не гадал. Желайте легких родов», — написала модель из клиники.
Поклонники поспешили поздравить Сашу и Егора в комментариях: «Сашка, молодец! Поздравляем!», «Ого, какие дела! С новорожденным! Пусть растет на радость маме и папе!», «Ура! Вот это новости! Прекрасное утро!». Безусловно, всем не терпится узнать пол ребенка, но родители пока держат эту информацию в секрете.
Напомним, что у Саши уже есть ребенок. Она воспитывает сына Демида от кикбоксера Александра Липового.
Фото: соцсети