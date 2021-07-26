Саша Кабаева рассказала, как ждала бывшего мужа из тюрьмы и почему ей пришлось развестись
Саша Кабаева раскрыла свой непростой путь к популярности и проблемы в личной жизни в беседе со «СтарХитом» и рассказала, почему никогда не могла бы влюбиться в Тимати.
Она раскрыла, что именно с работы с Тимати начался ее путь к успеху, хотя без проблем тоже не обошлось:
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sashakabaeva_official
«На лейбле Black Star тогда проходил кастинг на арт-директора съемок для новой коллекции. На кастинге было восемь человек и каждому дали задание организовать фотосессию. На свои последние деньги я купила фоны, пригласила моделей, сделала классные кадры и в итоге меня не взяли. Потом я узнала, что на показ этой же коллекции набирают моделей. Я пришла в офис и увидела свои снимки! Когда я спросила, чьи это кадры, мне ответили что девушку, которая организовывала фотосессию, уже уволили. Я расстроилась, расплакалась, со мной начали разговаривать, я все рассказала и уехала, решив, что мне ничего от них не надо. А через несколько дней мне позвонили и сказали, что Тимур Эльдарович приглашает меня стать лицом первой коллекции», – рассказала она.
При этом, несмотря на многочисленные слухи о романе с рэпером, отношений у них не было.
«Я никогда не рассматривала Тимати как мужчину, но как человек он очень крутой! Он идеальный босс и невероятно круто относится ко всей команде», – говорит Саша.
Кабаева рассказала и о знакомстве с бывшим мужем, чемпионом по кикбоксингу Александром Липовым. По словам девушки, он решил на ней жениться, узнав, что она никогда не работала в эскорте.
«Когда мы познакомились с бывшим мужем, я спросила у него, почему он пригласил на съемку коллекции именно меня. Он ответил, что пробивал, работаю ли я в эскорте и когда ему сказали, что нет, он решил на мне жениться. Предложения, конечно, поступали. Когда я вела Instagram, мне скидывали левые аккаунты с эскорт-услугами, где были размещены мои фотографии. Как-то мы сидели с друзьями и одному нашему другу понравилась девушка. Он показал ее фотку другу, а тот сказал, что она проститутка. Я увидела лицо этого парня и решила, что мой муж в такой ситуации никогда не окажется», – отметила она.
Отношения с супругом, однако, не сложились. После выхода из тюрьмы, Александр не принимал никакого участия в воспитании их общего ребенка.
«Я спускалась к нему в офис, а он там стоит мышцы качает. Я спрашиваю: «Ты не слышишь? Ребенок плачет, помоги». А мне в ответ на это: «А что помогать, ты разве не справишься?»», – рассказала она.
«Я стала серьезнее и осознала, что этот человек ничего из себя не представляет. Спустя время я начала думать как убежать, потому что я уже начала падать в обмороки, сильно худеть, начала психологически болеть. Дело чуть не дошло до антидепрессантов».
Фото: Instagram
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