Саша Кабаева рассказала, как ждала бывшего мужа из тюрьмы и почему ей пришлось развестись

При этом, несмотря на многочисленные слухи о романе с рэпером, отношений у них не было.

«Я никогда не рассматривала Тимати как мужчину, но как человек он очень крутой! Он идеальный босс и невероятно круто относится ко всей команде», – говорит Саша.

Кабаева рассказала и о знакомстве с бывшим мужем, чемпионом по кикбоксингу Александром Липовым. По словам девушки, он решил на ней жениться, узнав, что она никогда не работала в эскорте.

«Когда мы познакомились с бывшим мужем, я спросила у него, почему он пригласил на съемку коллекции именно меня. Он ответил, что пробивал, работаю ли я в эскорте и когда ему сказали, что нет, он решил на мне жениться. Предложения, конечно, поступали. Когда я вела Instagram, мне скидывали левые аккаунты с эскорт-услугами, где были размещены мои фотографии. Как-то мы сидели с друзьями и одному нашему другу понравилась девушка. Он показал ее фотку другу, а тот сказал, что она проститутка. Я увидела лицо этого парня и решила, что мой муж в такой ситуации никогда не окажется», – отметила она.

Отношения с супругом, однако, не сложились. После выхода из тюрьмы, Александр не принимал никакого участия в воспитании их общего ребенка.

«Я спускалась к нему в офис, а он там стоит мышцы качает. Я спрашиваю: «Ты не слышишь? Ребенок плачет, помоги». А мне в ответ на это: «А что помогать, ты разве не справишься?»», – рассказала она.

«Я стала серьезнее и осознала, что этот человек ничего из себя не представляет. Спустя время я начала думать как убежать, потому что я уже начала падать в обмороки, сильно худеть, начала психологически болеть. Дело чуть не дошло до антидепрессантов».