Саша Кабаева и хоккеист Егор Зайцев ждут ребенка: «Спасибо за это счастье»

В 2021 году Саша Кабаева развелась с Александром Липовым, который был старше нее на 17 лет. Вскоре она во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал хоккеист Егор Зайцев. В первом браке у модели родился сын Демид.

14 февраля звезда опубликовала серию снимков в своем Instagram-аккаунте. На фотографиях она позирует с сыном от первого мужа и супругом Егором Зайцевым. Внимательные подписчики сразу заметили округлившийся живот Кабаевой. Девушка долгое время скрывала от аудитории тот факт, что снова беременна.