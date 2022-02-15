Саша Кабаева и хоккеист Егор Зайцев ждут ребенка: «Спасибо за это счастье»
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Фото: instagram/ sashakabaeva_official
В 2021 году Саша Кабаева развелась с Александром Липовым, который был старше нее на 17 лет. Вскоре она во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал хоккеист Егор Зайцев. В первом браке у модели родился сын Демид.
14 февраля звезда опубликовала серию снимков в своем Instagram-аккаунте. На фотографиях она позирует с сыном от первого мужа и супругом Егором Зайцевым. Внимательные подписчики сразу заметили округлившийся живот Кабаевой. Девушка долгое время скрывала от аудитории тот факт, что снова беременна.
О грядущем пополнении в семье блогера и хоккеиста на днях заикнулась в сториз Алана Мамаева. Алана является бывшей женой Александра Липового и испытывает личную неприязнь к Кабаевой. Мамаева даже озвучила пол ребенка. По ее словам, у пары будет девочка.
Саша Кабаева всегда мечтала о большой и дружной семье. Видимо, девушка нашла человека, который разделяет с ней это желание. На фото супруги выглядят счастливыми и влюбленными.
В комментариях поклонники поздравляют пару: «Лучшая новость дня», «Боже, это прекрасно», «Поздравляю, ты заслуживаешь счастья», «Будьте счастливы», «Здоровья мамуле и малышу».
Будущий отец Егор Зайцев прокомментировал фото: «И пусть весь мир подождет». Для хоккеиста этот ребенок станет первым.
Фото и видео: Instagram