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Саша Бортич поделилась стильными фото с подросшим сыном

Звезда фильма «Я худею» актриса Саша Бортич поделилась стильной семейной фотосессией прямо перед Новым годом. Ее полуторогодовалый сынок Саша уже готов быть звездой, так сильно он похож на маму.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Саша Бортич с сыном и братом

Фото: Instagram @bortich

На снимках Саша вместе с возлюбленным бизнесменом Евгением Савельевым примерили классические смокинги, а маленький Саша — льняную рубашку и модные ботиночки. Актриса поздравила своих фолловеров с Новым годом и пожелала, им быть счастливыми и любимыми.

«Вы как королевская чета, под Новый год открытка всей семьей! Браво, Саша!», «Красивая семья! Счастья вам!», «С наступающим вашу прекрасную семью», — восхищались подписчики Саши.

Малыш в паре Саши и Евгения родился в июне 2020 года. Это первый ребенок актрисы. В предыдущем браке с музыкантом Вячеславом Воронцовым детей у нее не было.

Напомним, с бывшим мужем 26-летняя звезда развелась в 2018 году. С нынешним избранником актриса в ЗАГС не спешит. ДО сих пор не известно, сделал ли возлюбленный предложение, несмотря на то, что летом актриса поделилась фотографией в нежном белом платье и с кольцом на пальце. Только вот вместо жениха на фото была ее собака.

Фото: Instagram

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