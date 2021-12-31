Саша Бортич поделилась стильными фото с подросшим сыном
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @bortich
На снимках Саша вместе с возлюбленным бизнесменом Евгением Савельевым примерили классические смокинги, а маленький Саша — льняную рубашку и модные ботиночки. Актриса поздравила своих фолловеров с Новым годом и пожелала, им быть счастливыми и любимыми.
«Вы как королевская чета, под Новый год открытка всей семьей! Браво, Саша!», «Красивая семья! Счастья вам!», «С наступающим вашу прекрасную семью», — восхищались подписчики Саши.
Малыш в паре Саши и Евгения родился в июне 2020 года. Это первый ребенок актрисы. В предыдущем браке с музыкантом Вячеславом Воронцовым детей у нее не было.
Напомним, с бывшим мужем 26-летняя звезда развелась в 2018 году. С нынешним избранником актриса в ЗАГС не спешит. ДО сих пор не известно, сделал ли возлюбленный предложение, несмотря на то, что летом актриса поделилась фотографией в нежном белом платье и с кольцом на пальце. Только вот вместо жениха на фото была ее собака.
Фото: Instagram