Саша Бортич поделилась стильными фото с подросшим сыном

Малыш в паре Саши и Евгения родился в июне 2020 года. Это первый ребенок актрисы. В предыдущем браке с музыкантом Вячеславом Воронцовым детей у нее не было.

Напомним, с бывшим мужем 26-летняя звезда развелась в 2018 году. С нынешним избранником актриса в ЗАГС не спешит. ДО сих пор не известно, сделал ли возлюбленный предложение, несмотря на то, что летом актриса поделилась фотографией в нежном белом платье и с кольцом на пальце. Только вот вместо жениха на фото была ее собака.