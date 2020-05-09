Сара Мишель Геллар примерила платье своей героини Баффи спустя 23 года после выхода сериала

«О боже, это ТО САМОЕ платье?!», «У вас до сих пор сохранилось платье?», «Мне нравится! Особенно, волосы», «Джайлз, мне всего 16 лет, я не хочу умирать», «Подождите, это то платье, которое на вас было в сериале?», «Баффи Саммерс», «Выглядите, как Баффи в финале первого сезона», «Это фото сделало мой день! А у вас сохранились еще наряды?», «Я пересматривала на карантине «Баффи», это прекрасно», «Легендарное платье», «Это было мое платье мечты», «Это оригинальное платье или копия? Если это настоящее платье, то у меня будет инсульт или что-то в этом роде!», «Пожалуйста, покажите другие наряды Баффи», «Баффи возвращается», — восхищаются фолловеры Геллар и вспоминают яркие моменты из любимого телесериала.

Напомним, сериал «Баффи — истребительница вампиров» вышел на экраны в 1997 году и сразу завоевал любовь поклонников по всему миру. В 2001 году Сара Мишель Геллар была номинирована на премию «Золотой глобус» за роль в этой саге. Спустя семь сезонов проект был закрыт.