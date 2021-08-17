Сара Джессика Паркер раскрыла имя новой «Саманты»: их подругой станет темнокожая актриса
50-летняя артистка известна американскому зрителю по сериалам «Пища для души», «Полиция Чикаго», фильмам «Бриллиантовый полицейский», «Вспоминая титанов» и другим лентам. Российские ценители кино знакомы с ней плохо. Зато из анонса 3-й части известно, что ее героиню зовут Лиза Тодд Уэкслер, она режиссер-документалист и мама троих детей. В жизни актриса воспитывает двух детей, один из которых серьезно болен, ему диагностировали врожденное расщепление позвоночника. Начинала Николь свою карьеру на Бродвее, работала моделью. А сегодня не боится высказывать свои политические взгляды — она активный член Демократической партии и поддерживает однополые браки.
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Фото: Личный Instagram @sarahjessicaparker
Учитывая сегодняшнюю лояльность Америки к свободному выражению себя и своих жизненных ориентиров, зрители предполагали, что новой героиней должен стать небинарный персонаж, но режиссеры, продюсеры и сценаристы остановили свой выбор на красивой афроамериканке.
Сделав репост публикации Сары Джессики Паркер у себя в Instagram, Николь написала «Я готова всю ночь подпевать этой троице песни о любви из 70-х» и поблагодарила Сару за поддержку в такую «долгую жаркую ночь». Несмотря на то, что многие ценители сериала и фильмов скучают по героине Саманты и убеждены, что без нее пропадет магия шоу, есть целый лагерь тех, кто пришел в восторг от новой актрисы.
Напомним, что Ким Кэттролл отказалась от участия в продолжении из-за конфликтов с Сарой Джессикой Паркер, которая является не только главной героиней, но и продюсером «Секса в большом городе». Близкими подругами в жизни они никогда не были, но финальную точку в ссоре поставил отказ повышать гонорар любвеобильной Саманте Джонс. После чего Ким приняла решение покинуть проект.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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