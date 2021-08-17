Сара Джессика Паркер раскрыла имя новой «Саманты»: их подругой станет темнокожая актриса

Сделав репост публикации Сары Джессики Паркер у себя в Instagram, Николь написала «Я готова всю ночь подпевать этой троице песни о любви из 70-х» и поблагодарила Сару за поддержку в такую «долгую жаркую ночь». Несмотря на то, что многие ценители сериала и фильмов скучают по героине Саманты и убеждены, что без нее пропадет магия шоу, есть целый лагерь тех, кто пришел в восторг от новой актрисы.

Напомним, что Ким Кэттролл отказалась от участия в продолжении из-за конфликтов с Сарой Джессикой Паркер, которая является не только главной героиней, но и продюсером «Секса в большом городе». Близкими подругами в жизни они никогда не были, но финальную точку в ссоре поставил отказ повышать гонорар любвеобильной Саманте Джонс. После чего Ким приняла решение покинуть проект.