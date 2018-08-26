«Сансара»: жена Басты показала его трогательное фото со старшей дочкой

Поклонники умилились фото Басты и его наследницы: «Вот она, Сансара», «И ничего не может быть дороже, чище и преданнее, чем детская любовь! Василий ты счастливчик!», «Это самое нежное фото папа дочь!», «Сколько нежности, любви и тепла в этом фото», «Какое прекрасное фото, полное любви и счастья», «Так мало хороших отцов, но ты, Вася, один из них» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Фото: Instagram