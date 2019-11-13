Самым сексуальным мужчиной года признали 40-летнего Джона Ледженда

Певец также разместил в соцсети юмористический коллаж со своим юношеским портретом и зрелым актером. «В 1995 году Джон озадачен тем, что будет после Идриса Эльбы удостоен звания самого сексуального мужчины. Джон озадачен и в 2019-м. Но спасибо People, что выбрали меня», — написал Ледженд.