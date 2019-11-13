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Самым сексуальным мужчиной года признали 40-летнего Джона Ледженда

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джон Ледженд

Фото: Instagram

Этим титулом музыканта наградил журнал People.

Каждый год журнал People выбирает самых сексуальныъ мужчин. в 2019-м им стал американский музыкант, обладатель премий «Эмми», «Оскар» и «Золотой глобус» Джон Ледженд.

В прошлом году самым сексуальным мужчиной назвали актера Идриса Эльбу. Джон Ледженд отметил, что назвать самым привлекательным его после Эльбы было неожиданностью.

Певец также разместил в соцсети юмористический коллаж со своим юношеским портретом и зрелым актером. «В 1995 году Джон озадачен тем, что будет после Идриса Эльбы удостоен звания самого сексуального мужчины. Джон озадачен и в 2019-м. Но спасибо People, что выбрали меня», — написал Ледженд.

Жена Джона Ледженда Крисси Тейген написала в «Твиттере», что «спит с самым сексуальным мужчиной по версии журнала People».

В прошлом году Идрис Эльба также был удивлен тем, что его признали самым привлекательным мужчиной: «Кто бы мог подумать!».

Фото и видео: Instagram

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