Самый завидный холостяк вышел в свет с новой возлюбленной

Слухи о романе 54-летнего главы Amazon Джеффа Безоса и актрисы Лорен Санчес появились в СМИ практически одновременно с заявлением бизнесмена и его супруги о разводе. 5 июля стало известно, что Джефф и Маккензи Безос официально расторгли брак. Спустя неделю после развода папарацци сфотографировали Джеффа в компании молодой возлюбленной. Безос и Санчес посетили мужской финал Уимблдона. Бизнесмен и его пассия выглядели весьма счастливыми и не скрывали свои чувства.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
В марте 2018 года Джефф Безос занял первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием в $135,6 млрд, подвинув с этой позиции главу Microsoft Билла Гейтса с состоянием в $96 млрд.
Напомним, Джефф и Маккензи Безос были женаты в течение 25 лет. У бывших супругов есть трое сыновей и приемная дочь. «Мы хотели бы проинформировать вас о новой ступени развития в наших жизнях. Наша семья и близкие друзья знают, что после долгого периода исследования любви и пробного расставания мы решили развестись и остаться друзьями. Мы считаем, что нам очень повезло найти друг друга, и мы очень благодарны друг другу за каждый год нашей жизни в браке. Если бы мы заранее знали, что расстанемся через 25 лет, мы бы сделали это снова. Мы прожили прекрасную жизнь в качестве пары, мы также видим прекрасное будущее впереди — как родителей, друзей, партнеров в делах и проектах, так и личностей, которых ждут возможности и приключения. Несмотря на документы, мы остаемся семьей и добрыми друзьями», — заявлял в Twitter Безос, подписавшись: Джефф и Маккензи.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Globallookpress
Видео: Instagram
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