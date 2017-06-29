Известный спортсмен стал гостем одного из популярных американских телешоу

47-летняя певица Дженнифер Лопес и 41-летний бейсболист Алекс Родригес уже давно перестали скрывать свои отношения: пара делится совместными фотографиями в Instagram, кроме того, они с удовольствием рассказывают друг о друге журналистам. Так, недавно Родригес стал гостем популярного на американском ТВ шоу Джимми Фэллона. Спортсмен рассказал о романе с Лопес как о «самом унизительном опыте в его жизни». «Я играл в «Нью-Йорк Янкиз», мы были чемпионами мира. А теперь меня называют охранником Дженнифер Лопес», — посетовал Родригес в эфире.

Catch me later with @jimmyfallon on #TheTonightShow! @fallontonight Публикация от Alex Rodriguez (@arod) Июн 29 2017 в 2:24 PDT

Кроме того, Алекс вспомнил, как на балу Met Gala фотографы просили его отойти от Дженнифер, чтобы он не портил кадр: «Уйди с дороги! Отойди! Ты не видишь, что мы фотографируем?!».

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Напомним, Алекс Родригес — бывший игрок бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз». Он завершил спортивную карьеру в прошлом году, но активно участвует в жизни клуба, консультирует молодых игроков. Как признается сам знаменитый бейсболист, три телевизора в гостиной позволяют ему смотреть разные матчи, и он очень рад, что все еще принадлежит команде, несмотря на то, что не выходит на поле.

Напомним, об отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало известно в марте этого года, а на красной дорожке Met Gala Ball состоялся их первый официальный выход в свет вдвоем. Влюбленные воспитывают четверых детей от предыдущих браков.