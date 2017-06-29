«Самый унизительный опыт в моей жизни»: Алекс Родригес рассказал о подробностях отношений с Дженнифер Лопес
47-летняя певица Дженнифер Лопес и 41-летний бейсболист Алекс Родригес уже давно перестали скрывать свои отношения: пара делится совместными фотографиями в Instagram, кроме того, они с удовольствием рассказывают друг о друге журналистам. Так, недавно Родригес стал гостем популярного на американском ТВ шоу Джимми Фэллона. Спортсмен рассказал о романе с Лопес как о «самом унизительном опыте в его жизни». «Я играл в «Нью-Йорк Янкиз», мы были чемпионами мира. А теперь меня называют охранником Дженнифер Лопес», — посетовал Родригес в эфире.
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Публикация от Alex Rodriguez (@arod)
Кроме того, Алекс вспомнил, как на балу Met Gala фотографы просили его отойти от Дженнифер, чтобы он не портил кадр: «Уйди с дороги! Отойди! Ты не видишь, что мы фотографируем?!».
Напомним, Алекс Родригес — бывший игрок бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз». Он завершил спортивную карьеру в прошлом году, но активно участвует в жизни клуба, консультирует молодых игроков. Как признается сам знаменитый бейсболист, три телевизора в гостиной позволяют ему смотреть разные матчи, и он очень рад, что все еще принадлежит команде, несмотря на то, что не выходит на поле.
Напомним, об отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало известно в марте этого года, а на красной дорожке Met Gala Ball состоялся их первый официальный выход в свет вдвоем. Влюбленные воспитывают четверых детей от предыдущих браков.
_ Фото: instagram. com, gettyimages.com_