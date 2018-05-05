«Не отпускаю тебя»: Анна Михалкова нежно поздравила младшего сына Сергея с днем рождения

Накануне известная актриса Анна Михалкова поздравила своего старшего сына с совершеннолетием. А сегодня поздравления принимает младший сын знаменитости Сергей. «Son#2 17 лет.... Наверное это был твой самый тяжёлый год!!! Наблюдая сложности твоего переходного периода, все больше и больше уверена в том, что гений и злодейство совместимы))) Ты ни на кого не похож, по крайней мере из тех кого я знаю, видимо в твоей крови так все смешалось! Я могу быть с тобой не согласна миллион раз, но я принимаю твой ни на что не похожий мир. Во мне постоянно борются два чувства: с одной стороны, я хочу чтобы ты повзрослел и стал настоящим мужчиной , а с другой-я хочу, чтобы ты не потерял эту непосредственность, эту наивность, которая есть только у тебя!! Сергулек, ты мой тяжелый наркотег))) я Сергеезависима)) не отпускаю тебя, так и знай)) с днём рождения!!!» — написала Анна в Instagram под фотографией наследника.