«Не отпускаю тебя»: Анна Михалкова нежно поздравила младшего сына Сергея с днем рождения

Накануне известная актриса Анна Михалкова поздравила своего старшего сына с совершеннолетием. А сегодня поздравления принимает младший сын знаменитости Сергей. «Son#2 17 лет.... Наверное это был твой самый тяжёлый год!!! Наблюдая сложности твоего переходного периода, все больше и больше уверена в том, что гений и злодейство совместимы))) Ты ни на кого не похож, по крайней мере из тех кого я знаю, видимо в твоей крови так все смешалось! Я могу быть с тобой не согласна миллион раз, но я принимаю твой ни на что не похожий мир. Во мне постоянно борются два чувства: с одной стороны, я хочу чтобы ты повзрослел и стал настоящим мужчиной , а с другой-я хочу, чтобы ты не потерял эту непосредственность, эту наивность, которая есть только у тебя!! Сергулек, ты мой тяжелый наркотег))) я Сергеезависима)) не отпускаю тебя, так и знай)) с днём рождения!!!» — написала Анна в Instagram под фотографией наследника.
Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и обратили внимание на сходство Сергея с родной сестрой Анны Надеждой: «На Надю похож», «На Надю сильно похож», «Похож на папу и немного на Надю», «Настоящий Михалков», «Ой, он такой Михалков!!!😊», «О,Боже,как написано!До слез... С Днем Рождения Сережу!Как рядышком они у тебя))))Счастья,здоровья,удачи,тепла,света.....❤», «Поздравляю! Вы богатая мама! И так забавно получилось с датами))) Счастья вам всем!», «Сергею успехов, пусть его жизненный путь будет интересным и захватывающим!».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram