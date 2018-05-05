Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Не отпускаю тебя»: Анна Михалкова нежно поздравила младшего сына Сергея с днем рождения

1 / 11
Фото из Instagram Анны Михалковой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Младшему сыну Анны Михалковой исполнилось 17 лет.

Накануне известная актриса Анна Михалкова поздравила своего старшего сына с совершеннолетием. А сегодня поздравления принимает младший сын знаменитости Сергей. «Son#2 17 лет.... Наверное это был твой самый тяжёлый год!!! Наблюдая сложности твоего переходного периода, все больше и больше уверена в том, что гений и злодейство совместимы))) Ты ни на кого не похож, по крайней мере из тех кого я знаю, видимо в твоей крови так все смешалось! Я могу быть с тобой не согласна миллион раз, но я принимаю твой ни на что не похожий мир. Во мне постоянно борются два чувства: с одной стороны, я хочу чтобы ты повзрослел и стал настоящим мужчиной , а с другой-я хочу, чтобы ты не потерял эту непосредственность, эту наивность, которая есть только у тебя!! Сергулек, ты мой тяжелый наркотег))) я Сергеезависима)) не отпускаю тебя, так и знай)) с днём рождения!!!» — написала Анна в Instagram под фотографией наследника.

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и обратили внимание на сходство Сергея с родной сестрой Анны Надеждой: «На Надю похож», «На Надю сильно похож», «Похож на папу и немного на Надю», «Настоящий Михалков», «Ой, он такой Михалков!!!😊», «О,Боже,как написано!До слез... С Днем Рождения Сережу!Как рядышком они у тебя))))Счастья,здоровья,удачи,тепла,света.....❤», «Поздравляю! Вы богатая мама! И так забавно получилось с датами))) Счастья вам всем!», «Сергею успехов, пусть его жизненный путь будет интересным и захватывающим!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

Гороскоп