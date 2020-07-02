«Самый счастливый на этой фотке — я»: Эмин Агаларов покорил поклонников снимком с детьми

Поклонники оценили трогательный семейный кадр, о чем написали в многочисленных комментариях: «Счастливый отец!», «Классная фотка!», «Родительское счастье!!», «Многодетны папоска», «Душевное, счастливое фото», «Дети - это самое большое счастье!!!!», «Чудное мгновение) Ничего настанет день, когда вы все вместе занырнете!», «Счастливый папа! А Афиночка как подрастёт, так к Вам присоединится!!!», «Времяпровождение с детьми - это всегда море положительных эмоций!», «Суперпапа». Напомним, что недавно Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой, моделью Аленой Гавриловой, от которой у него есть дочь Афина, родившаяся в канун 2019 года.