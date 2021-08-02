Самый популярный мэр России Сардана Авксентьева о первом браке: «Казалось, что жизнь закончилась»
Сардана Авксентьева — настоящая «железная леди» нашего времени. Будучи мэром Якутска, она прославилась на всю страну, грамотно ведя дела и действительно делая много для города.
Авксентьева стала гостей нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» и рассказала не только о политике и общественной деятельности, но и о личной жизни, подтверждая, что она не только сильный лидер, но и женщина.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sardanaavksentieva
Оказалось, что за плечами Авксентьевой есть неудачный брак, который оставил неприятное послевкусие.
С экс-супругом они были знакомы еще со школьной скамьи — однако испытание семейной жизнью пройти не сумели.
«Это школьная любовь, замечательный парень, начитанный. Любила Александра безумно. Но через три года брака мы поняли, что мы разные люди. Он полюбил другую женщину. Мне говорили об этом, но я не верила. Тогда все полыхало, казалось, что жизнь закончилась. Но все, что не убивает, делает нас сильнее», — призналась она.
Считать себя жертвой обстоятельств она, однако, не спешит и отмечает, что через это проходят миллионы женщин.
К вопросу прав и безопасности женщин она, однако, относится очень ответственно — так, по мнению Авксентьевой, самый плохой закон, который был принят Государственной думой, — это законопроект о декриминализации домашнего насилия.
Фото: Instagram Сарданы Авксентьевой
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