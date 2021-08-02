Самый популярный мэр России Сардана Авксентьева о первом браке: «Казалось, что жизнь закончилась»

«Это школьная любовь, замечательный парень, начитанный. Любила Александра безумно. Но через три года брака мы поняли, что мы разные люди. Он полюбил другую женщину. Мне говорили об этом, но я не верила. Тогда все полыхало, казалось, что жизнь закончилась. Но все, что не убивает, делает нас сильнее», — призналась она.

Считать себя жертвой обстоятельств она, однако, не спешит и отмечает, что через это проходят миллионы женщин.

К вопросу прав и безопасности женщин она, однако, относится очень ответственно — так, по мнению Авксентьевой, самый плохой закон, который был принят Государственной думой, — это законопроект о декриминализации домашнего насилия.