«Самый лучший»: Наталья Подольская трогательно поздравила любимого свекра с днем рождения
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
26 марта Пресняков-старший празднует свой день рождения. Заслуженному артисту России исполняется 76 лет. Он счастливый человек, ведь его окружают преданные и любимые люди. Наталья Подольская нежно поздравила любимого свекра с праздником и поделилась в Telegram-канале личными фото в кругу семьи. На снимке Владимир Пресняков — старший выглядит очень счастливым отцом, свекром и дедушкой. Его окружают любимые дети и внуки.
Фото: Telegram-канал Натальи Подольской
«Сегодня день рождения у одного из лучших людей, которого я знаю. У нашего Петровича. Очень любящий отец и дедушка, и свекр», — подписала фото Подольская. Поклонники также присоединились к поздравлениям и отметили прекрасный вид Преснякова.
К слову, Владимир Пресняков выглядит очень хорошо для своего возраста. Более 50 лет он выступает на российской сцене и пишет песни для эстрадных исполнителей. Артист написал сотни композиций многим отечественным звездам.
Фото и видео: Telegram, Passion.ru, Global look press