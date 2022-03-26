«Самый лучший»: Наталья Подольская трогательно поздравила любимого свекра с днем рождения

26 марта Пресняков-старший празднует свой день рождения. Заслуженному артисту России исполняется 76 лет. Он счастливый человек, ведь его окружают преданные и любимые люди. Наталья Подольская нежно поздравила любимого свекра с праздником и поделилась в Telegram-канале личными фото в кругу семьи. На снимке Владимир Пресняков — старший выглядит очень счастливым отцом, свекром и дедушкой. Его окружают любимые дети и внуки.