Сегодня, 16 августа, младшая сестра Жанны Фриске Наталья празднует четвертую годовщину семейной жизни со своим мужем Сергеем Вшивковым.

В честь этого события девушка опубликовала в блоге несколько нежных снимком с любимым, сопроводив их трогательным поздравлением в виде стихотворения.

«С годовщиной поздравляю, Самый лучший из мужчин. В мире, сером и безумном, Нужен мне лишь ты один.

Вместе мы 4 года. Много было, знаешь сам. Пусть всегда любовь поможет Избежать обид и драм.

За тобой как за стеною. Ты мой тыл, судьба моя. Признаюсь тебе я снова: Я люблю тебя», — написала она.