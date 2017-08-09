«Самый лучший из мужчин»: Наталья Фриске нежно поздравила супруга с четвертой годовщиной свадьбы
Сергей Вшивков и Наталья Фриске
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Сегодня, 16 августа, младшая сестра Жанны Фриске Наталья празднует четвертую годовщину семейной жизни со своим мужем Сергеем Вшивковым.
В честь этого события девушка опубликовала в блоге несколько нежных снимком с любимым, сопроводив их трогательным поздравлением в виде стихотворения.
«С годовщиной поздравляю,
Самый лучший из мужчин.
В мире, сером и безумном,
Нужен мне лишь ты один.
Вместе мы 4 года.
Много было, знаешь сам.
Пусть всегда любовь поможет
Избежать обид и драм.
За тобой как за стеною.
Ты мой тыл, судьба моя.
Признаюсь тебе я снова:
Я люблю тебя», — написала она.
Поклонники поздравили супругов с льняной свадьбой, пожелав им долгих счастливых лет брака: «Поздравляю с 4–летием совместной жизни. Пусть день вашей льняной свадьбы подарит невероятное счастье на двоих и чувство радости», «Поздравляю!!!желаю отметить ещё много-много годовщин», «От всей души вас поздравляю!», «Красивая пара!!!Счастья Вам!!!».