«Самый лучший день!»: Татьяна Навка опубликовала архивное фото из роддома
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Сегодня, 21 августа, дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Наде исполнилось три года.
В честь этого события фигуристка опубликовала архивный снимок, сделанный в день рождения малышки. На фото Навка в родильной палате держит маленькую Надю на руках.
«Самый лучший день !!! 3 года назад. Как 1 день», — написала Татьяна.
«Какая прелесть, с днем рождения», «Какой сладкий кулек!», «С днем рождения, малышку!», «Это чудо из чудес! С днем рождения!!», «Поздравляю!», «Счастья вам, здоровья и благополучия!», — поздравили фигуристку поклонники.
К слову, совсем скоро малышка встанет на коньки. В прошлом году ее мама стала одной из основательниц и преподавателей школы талантов для детей «Я». Тогда спортсменка заявила, что хочет, чтобы ее младшая дочь пошла по маминым стопам, поэтому намерена начать заниматься с Надей фигурным катанием, когда ей исполнится три года.
Фото: instagram