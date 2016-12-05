Сегодня, 21 августа, дочери Татьяны Навки и Дмитрия Пескова Наде исполнилось три года.

В честь этого события фигуристка опубликовала архивный снимок, сделанный в день рождения малышки. На фото Навка в родильной палате держит маленькую Надю на руках.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Авг 21 2017 в 3:46 PDT

«Самый лучший день !!! 3 года назад. Как 1 день», — написала Татьяна. «Какая прелесть, с днем рождения», «Какой сладкий кулек!», «С днем рождения, малышку!», «Это чудо из чудес! С днем рождения!!», «Поздравляю!», «Счастья вам, здоровья и благополучия!», — поздравили фигуристку поклонники.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Дек 5 2016 в 5:56 PST