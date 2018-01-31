На днях 33-летнего Джереми Микса, известного как «самый сексуальный преступник в мире», видели в одном из московских аэропортов. Оказывается, манекенщик принял участие в съемках нового клипа 32-летней Ольги Бузовой.

Ольга Бузова готовит для своих поклонников нечто особенное — клип на зажигательную композицию Wi-Fi, для съемок в котором в Москву был приглашен известный манекенщик Джереми Микс, тот самый «сексуальный преступник».

Джереми уже успел прогуляться по столице и выложить в свой Instagram снимки с Красной площади, а Ольга тем временем опубликовала в микроблоге первые кадры в роковом образе из нового видео.