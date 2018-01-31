На днях 33-летнего Джереми Микса, известного как «самый сексуальный преступник в мире», видели в одном из московских аэропортов. Оказывается, манекенщик принял участие в съемках нового клипа 32-летней Ольги Бузовой.

Ольга Бузова готовит для своих поклонников нечто особенное — клип на зажигательную композицию Wi-Fi, для съемок в котором в Москву был приглашен известный манекенщик Джереми Микс, тот самый «сексуальный преступник».

Джереми уже успел прогуляться по столице и выложить в свой Instagram снимки с Красной площади, а Ольга тем временем опубликовала в микроблоге первые кадры в роковом образе из нового видео.

Сегодня очень важный день🙏🏻 Мы снимаем новый клип, на уже полюбившуюся вам песню, #WiFi 🙌🏽🔝 Делаем это по традиции с любимой командой Алексея Голубева ❤ @alexey_k_golubev 💣 Я уже в кадре с самого утра, готовим много всего интересного! Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах, и ради этих съёмок в клипе #WiFi ко мне прилетел самый знаменитый красавчик и главный бэдбой мира @jmeeksofficial 😍🤩🤗 waiting for you 💣💣💣#ойчтобудетчтобудет #такклево#ясоздаютренды#эрабузовой#ракетазапущена 🚀 #magfilmmoscow#бузова #magfilm #magfilmshow #мыделаемчудо #magfilmfamily #АлексейГолубев

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

«Это будет очень крутой клип, как минимум потому, что в нем я предстану в самых неожиданных образах, и ради этих съемок в клипе #WiFi ко мне прилетел самый знаменитый красавчик и главный бэдбой мира Джереми Микс. Waiting for you», — написала Бузова.

Любопытно, знает ли Джереми перевод слов на эту песню Ольги? Дело в том, что в прошлом году манекенщик ушел из семьи ради наследницы империи Topshop Хлое Грин. А Бузова поет как раз о таких любвеобильных мужчинах. Кажется, Хлое стоит волноваться...

Фото: Instagram