Самый богатый блогер России: на чем Валерия Чекалина зарабатывает 700 млн в год
В официальный рейтинг 50 самых богатых звезд России издания Forbes вошли четыре блогера. Самой богатой была названа Настя Ивлеева, она заработала $ 2,7 миллиона. Вместе с ней в список ожидаемо попали Юрий Дудь ($1,8 млн), Даня Милохин ($1,5 млн) и Wylsacom ($2,2 млн). Имени Валерии среди них не было, хотя были все предпосылки.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @ler_chek
Девушка из Тольятти, у которой в 8 лет умер отец, а позже из семьи ушел и основной кормилец — отчим, окончила МГУ (училась на бюджете, помогли оплатить родители парня), вышла замуж за москвича из обеспеченной семьи, родила двоих детей, раскрутила Instagram до 9,4 миллиона подписчиков. А для монетизации такого количества фолловеров ожидаемо основала бизнес — косметический бренд. Плюс не забывает про регулярные марафоны и гивы.
Как пишет MASH, косметический бренд, рекламные контракты и денежные марафоны в Instagram принесли за этот год Валерии космическую сумму. За рекламу в социальных сетях удалось выручить 45 млн, а за косметику — 600 млн. Чистой прибыли больше 725 млн (= $9,7 млн).
На первый взгляд, у Валерии с мужем и детьми жизнь мечты — завтракает с жирафами в Африке, радуется голубому «Бентли», ныряет в бассейн, полностью заполненном лепестками цветов на Бали. В недавнем интервью для YouTube-канала «Ходят слухи» она рассказала, что за рекламу товара или услуги в Instagram она в среднем получает от одного до трех миллионов рублей. А за организацию конкурсов на своей странице с участием спонсоров «сейчас предлагают 35 миллионов рублей».
Фото и видео: Instagram
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