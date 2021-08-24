Самый богатый блогер России: на чем Валерия Чекалина зарабатывает 700 млн в год

Как пишет MASH, косметический бренд, рекламные контракты и денежные марафоны в Instagram принесли за этот год Валерии космическую сумму. За рекламу в социальных сетях удалось выручить 45 млн, а за косметику — 600 млн. Чистой прибыли больше 725 млн (= $9,7 млн).

На первый взгляд, у Валерии с мужем и детьми жизнь мечты — завтракает с жирафами в Африке, радуется голубому «Бентли», ныряет в бассейн, полностью заполненном лепестками цветов на Бали. В недавнем интервью для YouTube-канала «Ходят слухи» она рассказала, что за рекламу товара или услуги в Instagram она в среднем получает от одного до трех миллионов рублей. А за организацию конкурсов на своей странице с участием спонсоров «сейчас предлагают 35 миллионов рублей».