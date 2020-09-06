«Самые счастливые»: Виктория Лопырева показала подросшего сына от Игоря Булатова

Поклонники остались в восторге от фото и пожелали звездной маме и дальше оставаться такой же прекрасной и счастливой: «Такие счастливые», «Красивая семья», «Любимое семейство», «Такой хорошенький малыш!», «Растите большими», «Только от большой любви рождаются такие красивые дети», «До чего же хорошенькие!».

Несмотря на юный возраст, первенец Виктории уже вовсю приобщается к спорту. Так накануне молодая мама поделилась с подписчиками кадрами, на котором ее малыш учится управляться с мячом и перенимает мастерство футболистов.

Напомним, что модель стала мамой в 2019 году, она родила сына от своего гражданского супруга Игоря Булатова. При этом Виктория очень надеется воспитать из наследника настоящего спортсмена и достойного человека.