Самые интересные фото и видео в Instagram звезд за эти выходные
Лето в самом разгаре, поэтому знаменитости решили устроить себе долгожданный отпуск и улетели отдыхать на моря. Так, стройными фигурами в бикини успели похвастаться Полина Гагарина, Яна Рудковская, Лена Перминова, Екатерина Волкова. А вот модель плюс-сайз Эшли Грэм и вовсе продемонстрировала пышную фигуру топлес.
Самыми трогательными семейным снимками поделились Курбан Омаров и Ксения Бородина, Сергей Жуков, Айза Анохина, мама Тимати Симона Юнусова, Анастасия Волочкова.
Оксана Федорова училась верховой езде, а Ольга Орлова отметила день рождения своего любимого пса.
Екатерина Андреева в очередной раз показала, как ей удается сохранить красоту и молодость.
Мария Кожевникова начала вести рубрику «Полезный Instagram» и поделилась рецептом домашнего мороженого, приготовить которое ей помогали сыновья.
Продолжаем #ПолезныйИнстаграм Мы готовили мороженое впервые , и это оказалось, во-первых, не так уж и сложно, а во-вторых, очень весело!!! Выяснилось, что самый лучший усилитель настроения и вкуса - это когда сделано своими руками! Мороженое в домашнем исполнении: без Ешек, красителей и ароматизаторов! P.S. Отвечаю на Ваши вопросы, у нас мороженица BORK, очень удобная, а рецептов в интернете огромное множество на этом видео мы готовили ванильное мороженое , но я Вам советую приготовить вкусняшку , которая датируется аж 1939 годом Компоненты: 1 л сливок жирности 35%, 3 ст. л. сахара, ванилин, банка сгущенки, 7 грамм желатина. Сначала следует замочить желатин в столовой ложке воды и оставить набухать. Далее с помощью миксера, начиная с малых оборотов, нужно взбить сливки, сгущенное молоко, сахар и ваниль. Спустя минуту следует включить максимальную мощность на такое же время. Далее следует растопить набухший желатин и осторожно вылить в сливочную массу. Желательно не прерывать процесса взбивания и не превышать рекомендуемого времени в 2 минуты. В противном случае может получиться отличное сладкое масло, а не пломбир по ГОСТу Процесс приготовления холодного десерта занимает до 7 минут. Качественно взбитая масса при поднятии миксера образует хорошо сформированные пики. Далее заготовка отправляется в мороженицу и идеальный пломбир готов
Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)
Фото: instagram.com