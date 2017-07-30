Многие звезды активно ведут свои страницы в Instagram. Мы мониторим большинство из них и делимся с вами только самыми горячими новостями. За эти выходные произошло много интересного, но, к сожалению, не все удается показать в течение дня, поэтому мы решили собирать то, что вы могли пропустить, в нашем дайджесте.

Лето в самом разгаре, поэтому знаменитости решили устроить себе долгожданный отпуск и улетели отдыхать на моря. Так, стройными фигурами в бикини успели похвастаться Полина Гагарина, Яна Рудковская, Лена Перминова, Екатерина Волкова. А вот модель плюс-сайз Эшли Грэм и вовсе продемонстрировала пышную фигуру топлес.

Самыми трогательными семейным снимками поделились Курбан Омаров и Ксения Бородина, Сергей Жуков, Айза Анохина, мама Тимати Симона Юнусова, Анастасия Волочкова.

Оксана Федорова училась верховой езде, а Ольга Орлова отметила день рождения своего любимого пса.

Екатерина Андреева в очередной раз показала, как ей удается сохранить красоту и молодость.