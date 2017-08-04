Серьезный разговор Андрея Малахова с Николаем Басковым, селфи Нагиева с Ван-Даммом и другие интересные фото и видео — в нашем дайджесте.

Николай Басков и Андрей Малахов поговорили «о будущем телевидения». Дмитрий Нагиев сделал селфи с американским коллегой: «Если у вас плохое настроение - посмотрите на нас с Ван Даммом. Настроение не улучшится, но хоть на нас посмотрите». Игорь Николаев опубликовал ролик, в котором он сюсюкает с подросшей дочкой:

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Авг 6 2017 в 12:35 PDT

Ольга Куриленко тоскует по российским продуктам. А Дана Борисова — по своей девочке: «Воскресенье, храм, исповедь, причастие... В православном храме на Самуи, куда мы ездим по воскресеньям с утра, есть русская девочка Полина, ей 9 лет. Наш храм, это единственное место на острове, где всегда очень много красивых белокурых деток, которых за 4 месяца я уже знаю всех по именам. Я молюсь и думаю о своей мечте — встрече с чудесным ангелом по имени @polinaaxenova2007 Полинка #доченькалюбимая. За все это время я говорила с ней только 3 раза, по одному разу в месяц, Максим почти никогда не снимает трубку. Я только вижу ее фото в Инстаграмме. Но я иду к своей мечте, и надеюсь увидеть мою девочку 1 сентября, когда прилечу в Москву». Наталья Подольская похвасталась талантами сына:

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya) Авг 6 2017 в 10:21 PDT

А Яна Рудковская опубликовала в блоге сына новое видео:

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) Авг 5 2017 в 1:22 PDT

Кристина Орбакайте примерила образ ангела: «У меня есть крылья, у меня есть свет в глазах, неземные силы и меня боится страх». Анна Седоеова поблагодарила мужчину за цветы: «Спасибо тебе за наше прошлое, настоящее и будущее . За то что каждый день выбираешь меня . Эти цветы особенные.У них очень редкий сорт .Как и у твоей любви». Ксения Собчак показала забавное фото мужа: «Фокусы -это наше,семейное». Сейчас они отдыхают в Малибу:

Я не буду искать хренову ракушку чтобы услышать шум океана. Пусть найдет меня сам и скажет мне все в лицо,воды кусок!!! Wearing @alexanderarutyunov On malibu beach ... ❤ Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 5 2017 в 12:37 PDT

Леонид Агутин и Анжелика Варум впервые за тридцать лет кочевой жизни увидели настоящий Алтай: «Масштабы и красота этих мест поражают воображение!». А Иосиф Пригожин — повеселился в бассейне с друзьями:

Саша Жулина наслаждалась отдыхом в бикини, а Анна Семенович — воскресной негой в ванне. Мария Шарапова искупалась в море на закате:

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) Авг 4 2017 в 6:25 PDT