Мария Шарапова наглядно показала, как готовится к пляжному сезону, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле раскрыли свой собственный секрет похудения. А Настасья Самбурская с Иваном Жидковым попрактиковалась в тяжелой атлетике.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)Июн 11 2017 в 4:45 PDT

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Июн 11 2017 в 7:45 PDT

Для Аллы Михеевой и Лены Темниковой пляжный сезон уже закончился. Эвелина Бледанс гастролирует в Сибири, актриса поделилась красочными снимками с озера Байкал.

Публикация от Алла Михеева (@allamikheeva)Июн 11 2017 в 9:09 PDT

Анна Хилькевич с супругом, Влад Соколовский и беременная Рита Дакота погуляли на свадьбе друзей в Черногории, а Тина Канделаки — в Эстонии.

Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich)Июн 10 2017 в 10:16 PDT

Елена Кулецкая, Анфиса Чехова и Анастасия Волочкова с детьми приобщились к миру животных.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Июн 10 2017 в 9:33 PDT

В Москве прошел «Красочный забег с доктором Клоуном», откуда снимками поделились Ирина Пегова, Яна Сексте и Влад Топалов.

Публикация от Ирина Пегова (@pegovairina)Июн 11 2017 в 8:05 PDT

Анита Цой и Наталья Подольская похвастались своими достижениями в садоводстве и огородничестве.

Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy)Июн 11 2017 в 3:43 PDT

Гарик Мартиросян с супругой Жанной находятся в Армении. Шоумен опубликовал видео из Международной Конфедерации практической стрельбы в Ереване, где Жанна попрактиковалась в меткой стрельбе.