Мария Шарапова наглядно показала, как готовится к пляжному сезону, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле раскрыли свой собственный секрет похудения. А Настасья Самбурская с Иваном Жидковым попрактиковалась в тяжелой атлетике.
Для Аллы Михеевой и Лены Темниковой пляжный сезон уже закончился. Эвелина Бледанс гастролирует в Сибири, актриса поделилась красочными снимками с озера Байкал.
Анна Хилькевич с супругом, Влад Соколовский и беременная Рита Дакота погуляли на свадьбе друзей в Черногории, а Тина Канделаки — в Эстонии.
Елена Кулецкая, Анфиса Чехова и Анастасия Волочкова с детьми приобщились к миру животных.
В Москве прошел «Красочный забег с доктором Клоуном», откуда снимками поделились Ирина Пегова, Яна Сексте и Влад Топалов.
Анита Цой и Наталья Подольская похвастались своими достижениями в садоводстве и огородничестве.
Гарик Мартиросян с супругой Жанной находятся в Армении. Шоумен опубликовал видео из Международной Конфедерации практической стрельбы в Ереване, где Жанна попрактиковалась в меткой стрельбе.