Олимпийские красавицы: российские спортсменки, которые сведут с ума Токио
Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры было решено перенести на лето 2021 года. Несмотря на то, что с 8 июля по 22 августа в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, официальное открытие пройдет уже завтра, но со строгими ограничениями: свод антиковидных правил в печатном виде занимает 70 страниц. Но спортсмены российской сборной готовы завоевывать медали. А спортсменки, еще и восхищать своей красотой.
Дарья Клишина, легкая атлетика. Дарья станет одной из десяти легкоатлетов, которые представят Россию на Олимпиаде, а еще в 2016 году Клишина была единственной допущенной до соревнований, потому что в 2013 году Дарья переехала жить в США и стала тренироваться у Лорена Сигрейва. После достойной борьбы на прошлых Играх спортсменка заняла 9-е место с результатом 6,63 метра. В этот раз результат обещает быть лучше.
Ангелина Мельникова, спортивная гимнастка. Гимнастка Ангелина Мельникова вошла в состав национальной сборной в возрасте 15 лет после победы на чемпионате России в 2016 году. В том же году спортсменка отправилась на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где забрала серебро в командном первенстве и завоевала славу одной из самых талантливых и перспективных российских спортсменок. На Олимпиаде в Токио Мельникова представит Россию в командном многоборье.
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Фото: Личный Instagram @dariaklishina
Фото: Личный Instagram @ mashuniashura
Пловчиха Юлия Ефимова входит в десятку лучших спортсменов в истории чемпионатов мира среди пловцов и обладает рекордным количеством медалей среди российских и советских представителей этого вида спорта. Несмотря на ряд допинговых скандалов, из-за которых пострадала карьера Юлии, она не опустила руки и готова взять победу в Токио.
Владлена Бобровникова, гандбол. Спортсменка из Краснодара виртуозно управляется с мячом. Но девушка с модельной внешностью не звезда художественной гимнастики, она — королева гандбола: в 2014 году она вошла в состав сборной России.
Синхронистка Мария Шурочкина. Олимпийская чемпионка Рио и 11-кратная чемпионка мира Мария не собирается останавливаться на достигнутом, впереди новая вершина — Олимпиада в Токио. А было время, когда девушка хотела оставить спорт, но родители смогли ее переубедить.
Гимнастки Дина и Арина Аверины. Дина Аверина — 13-кратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европейских игр, а Арина — четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. Для сестер игры в Токио будут дебютными. Но учитывая заслуги российских гимнасток на всех мировых состязаниях, мы ждет от девушек глобального рывка.
Синхронистка Светлана Ромашина. Пятикратная олимпийская чемпионка, 21-краткая чемпионка мира и 13-кратная чемпионка Европы готова покорять строгое жюри с уже проверенной программой, только с небольшими изменениями: из-за новых ограничений российским спортсменам пришлось вырезать название страны из композиций, сопровождающих выступление, а также изменить эскизы купальников с изображением медведя, поскольку этот национальный символ было запрещено использовать.
Лидер женской сборной России по волейболу Наталья Гончарова. Наталья Гончарова — чемпионка мира 2010 года, а также двукратная чемпионка Европы. Ради того, чтобы развиваться в большом спорте, много лет назад девушка переехала из Львова и добилась больших высот в спорте.
Фото и видео: Instagram, RusGymnastics, StarFace
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