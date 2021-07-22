Олимпийские красавицы: российские спортсменки, которые сведут с ума Токио

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры было решено перенести на лето 2021 года. Несмотря на то, что с 8 июля по 22 августа в Токио действует режим чрезвычайной ситуации, официальное открытие пройдет уже завтра, но со строгими ограничениями: свод антиковидных правил в печатном виде занимает 70 страниц. Но спортсмены российской сборной готовы завоевывать медали. А спортсменки, еще и восхищать своей красотой.

Дарья Клишина, легкая атлетика. Дарья станет одной из десяти легкоатлетов, которые представят Россию на Олимпиаде, а еще в 2016 году Клишина была единственной допущенной до соревнований, потому что в 2013 году Дарья переехала жить в США и стала тренироваться у Лорена Сигрейва. После достойной борьбы на прошлых Играх спортсменка заняла 9-е место с результатом 6,63 метра. В этот раз результат обещает быть лучше.

Ангелина Мельникова, спортивная гимнастка. Гимнастка Ангелина Мельникова вошла в состав национальной сборной в возрасте 15 лет после победы на чемпионате России в 2016 году. В том же году спортсменка отправилась на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, где забрала серебро в командном первенстве и завоевала славу одной из самых талантливых и перспективных российских спортсменок. На Олимпиаде в Токио Мельникова представит Россию в командном многоборье.