Самоизоляция закончилась: бабушка Симона наконец-то увидела младшего внука

На протяжении 2 месяцев Симона Юнусова не видела маленького Ратмира, о чём сама писала на странице в Instagram. Теперь у неё будет много времени, чтобы наиграться с малышом.

У 36-летнего Тимати двое детей. 6-летняя дочь Алиса от отношений рэпера с моделью Аленой Шишковой. Сын Ратмир родился у артиста уже в отношениях с нынешней пассией Анастасией Решетовой. Мать Тимати, которая приходится детям бабушкой, проводит много времени со старшей девочкой. А вот внук появляется в Instagram Симоны Яковлевны не так часто. На вопросы подписчиков, почему совместные фотографии бабушки с мальчиком они видят реже, чем с девочкой, мать Тимати ответила: «Просто так сложилось».