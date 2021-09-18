Самойлова впервые показала воспитавшего ее отчима и расплакалась на встрече с папой
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Фото: Instagram
Модель и популярный блогер Оксана Самойлова устроила поездку на малую родину. 33-летняя супруга рэпера Джигана оставила четверых детей на мужа и отправилась в поселок Ярега в республике Коми, где она провела все свое детство. Там до сих пор живет ее родной отец, который оставил семью, когда Самойлова была ее маленьким ребенком. оксана не общалась с ним 18 лет и решила восстановить связь.
В поездку с ней отправились и близкие: брат Евгений и мама, которую также зовут Евгения, а также отчим Максим. Если родительницу и брата Оксана периодически показывала в соцсетях, то с человеком, заменившим ей отца, познакомила пописчиков впервые.
«Макс — это мой отчим, но, считайте, родной папа, потому что воспитывал меня с четвертого класса. И есть один супермоментик: мои родители ни разу в жизни не поссорились. Понимаете уровень? Ни разу в жизни!» — поделилась Оксана Самойлова.
Модель вспомнила, как в детстве развлекалась тем, что вместе со свертсниками гуляла по стройкам, крышам сараев. Показала трубу теплотрассы, пролегающую над затопленным оврагом, по которой нужно было добираться до школы. А заодно продемонстрировала и двухэтажный деревянный дом на нескольких хозяев, в котором она жила с семьей, пока не перешла в десятый класс. По ее словам, там до сих пор живет ее родной отец.
А вот саму встречу с родителем Оксана н решилась показать, объяснив, что для начала ей нужно самой справится с нахлынувшими воспоминаниями и впечатлениями. При этом девушка была крайне эмоциональна и расплакалась, рассказывая об этом.
Ранее Оксана Самойлова признавалась, что рано стала самостоятельной. Из-за занятости родителей ей приходилось самой заботиться о себе и о младшем брате, включая приготовление еды. В республике Коми Оксана жила до 19 лет, пока не ушла с третьего курса местного вуза ради переезда в Москву. Через несколько лет она вышла замуж за Джигана, познакомившись с ним в одном из ночных клубов.
Фото и видео: @samoylovaoxana/Instagram