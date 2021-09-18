Самойлова впервые показала воспитавшего ее отчима и расплакалась на встрече с папой

Модель и популярный блогер Оксана Самойлова устроила поездку на малую родину. 33-летняя супруга рэпера Джигана оставила четверых детей на мужа и отправилась в поселок Ярега в республике Коми, где она провела все свое детство. Там до сих пор живет ее родной отец, который оставил семью, когда Самойлова была ее маленьким ребенком. оксана не общалась с ним 18 лет и решила восстановить связь.

В поездку с ней отправились и близкие: брат Евгений и мама, которую также зовут Евгения, а также отчим Максим. Если родительницу и брата Оксана периодически показывала в соцсетях, то с человеком, заменившим ей отца, познакомила пописчиков впервые.