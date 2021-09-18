Самой богатой семьей в мире стали владельцы известной сети супермаркетов

Выручка семейного бизнеса составляет около 559 млрд долларов. Крупнейшая в мире торговая и розничная сеть насчитывает около 10 тысяч магазинов по всему миру и является самой популярной и доступной в США.

Уроженец Арканзаса Сэм Уолтон основал Walmart в 1962 году и на протяжении многих лет являлся самым богатым человеком в США. Бизнесмен скончался в 1992 году, а управление компанией перешло наследникам. Уолтон был женат 1 раз и воспитал 4-х детей, один из которых погиб в 2005 году. На данный момент владельцами Walmart являются трое детей Сэма: Элис, Джим и Роб Уолтон.

На втором месте в рейтинге самых богатых семей в мире оказались владельцы кондитерской компании Mars — семья Марс, а на третьем наследники американского нефтехимического производства Koch Industrues.

Всего в рейтинге Bloomberg участвовали 25 семей, совокупное состояние которых оценивается в 1,7 трлн долларов, что больше, чем в прошлом году на 22%.