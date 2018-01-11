20-летняя начинающая певица Люся Чеботина блеснула в эксклюзивной зимней фотосессии портала WMJ.ru и поделилась своими мыслями.

Два года назад юная украинка Люся Чеботина заявила о себе, приняв участие в шоу «Главная сцена», где заработала множество комплиментов от рок-звезды Дианы Арбениной. Кроме того, Люся стала записывать каверы на хиты популярных исполнителей и публиковать ролики в Instagram, став в итоге известным блогером.

Затем яркая и амбициозная девушка привлекла к себе массу внимания на «Новой волне — 2017», где стала самой стильной участницей по версии портала WMJ.ru. В качестве награды Люся получила специальный приз — сертификат на профессиональную фотосессию. Певица не только с удовольствием согласилась позировать для WMJ.ru, но и рассказала изданию, о чем мечтает, чего боится, на что никогда не согласится — и не только!