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«Самое главное — семья»: Максим Галкин показал нежное видео с любимыми женой и детьми

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

Фото: Instagram Максима Галкина
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Шоумен опубликовал новое видео в своем Instagram.

В первое воскресенье весны по давно заведенной традиции Алла Пугачева собирает друзей, чтобы «разрешить весну». Супруг Примадонны, шоумен Максим Галкин, опубликовал трогательное видео, в котором постройневшая Алла Борисовна объяснила свой выбор наряда для торжества. Кроме того, Максим пообщался с дочерью Лизой «на философские темы». Непосредственная малышка рассказала, что для нее самое главное в жизни.

«Поздравляем с весной и пусть будет как можно больше белых полос в вашей семье!», «Какая красивая Алла!», «Алла!!! Как всегда, королева!!! Восхищаюсь!!!», «Алла Борисовна вы выглядите просто класс!», «Лизочка просто молодец 👏👏👏всё правильно сказала», «Пусть ваша семья пребывает в постоянном ощущении счастья! Здоровья вам!», «Вот смотрю видео этой знаменитой семьи,просто хочется жить!», «Пусть белая полоса никогда не кончается», «Какие все красивые! Словами не передать как хорошо, что ребёнок с детства понимает самое важное в жизни», — восхитились фолловеры.

Больше милых видео с детьми Максима Галкина и Аллы Пугачевой ищите здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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