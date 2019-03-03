«Самое главное — семья»: Максим Галкин показал нежное видео с любимыми женой и детьми

«Поздравляем с весной и пусть будет как можно больше белых полос в вашей семье!», «Какая красивая Алла!», «Алла!!! Как всегда, королева!!! Восхищаюсь!!!», «Алла Борисовна вы выглядите просто класс!», «Лизочка просто молодец 👏👏👏всё правильно сказала», «Пусть ваша семья пребывает в постоянном ощущении счастья! Здоровья вам!», «Вот смотрю видео этой знаменитой семьи,просто хочется жить!», «Пусть белая полоса никогда не кончается», «Какие все красивые! Словами не передать как хорошо, что ребёнок с детства понимает самое важное в жизни», — восхитились фолловеры.