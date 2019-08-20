Само совершенство: Екатерина Климова с иронией высмеяла звездную болезнь знаменитостей

Подписчики отметили, что у Климовой отличное чувство юмора, а надпись на футболке точно про нее.

«Прекрасное чувство юмора)) Так так оно и есть,... на футболке написано все верно... - Вы само совершенство ! Умница, красавица и талантище! Удачи Вам , легких и интересных съемок, а главное - не забывайте отдыхать и берегите себя! Вы лучшая!»,

«Ах, какое блаженство - знать что ты совершенство, знать, что ты идеал !!!»,

«Прям самой захотелось такой комплект. Не подскажите, где можно приобрести? Побольше бы таких смешных видео», - отметили поклонники Екатерины Климовой (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

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