Само совершенство: Екатерина Климова с иронией высмеяла звездную болезнь знаменитостей

Екатерина Климова находится на съемках нового фильма. Во время рабочего процесса актриса нашла время для создания собственного мини-фильма, который вызвал восторг ее подписчиков. В ролике Екатерина с иронией высмеяла звездную болезнь, которой часто страдают знаменитые личности.
Подписчики отметили, что у Климовой отличное чувство юмора, а надпись на футболке точно про нее.
«Прекрасное чувство юмора)) Так так оно и есть,... на футболке написано все верно... - Вы само совершенство ! Умница, красавица и талантище! Удачи Вам , легких и интересных съемок, а главное - не забывайте отдыхать и берегите себя! Вы лучшая!»,
«Ах, какое блаженство - знать что ты совершенство, знать, что ты идеал !!!»,
«Прям самой захотелось такой комплект. Не подскажите, где можно приобрести? Побольше бы таких смешных видео», - отметили поклонники Екатерины Климовой (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
А вам понравилось видео?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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