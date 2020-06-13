Само очарование: 11-летний сын Джоли показал естественную красоту актрисы

Похоже сын актрисы лучше многих фотографов знает, как передать естественную красоту своей матери. Именно он сделал снимки для нового интервью актрисы. На фото Анджелина выглядит просто прекрасно.

Само интервью получилось большим и серьезным. В нем Анджелина затронула обсуждаемую трагедию с Джорждем Флойдом, а также свою работу в благотворительных миссиях ООН. Оскароносная актриса заявила: «Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь, или любого другого мужчину или женщину, ребенка только на основании цвета кожи - недопустима».