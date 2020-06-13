Само очарование: 11-летний сын Джоли показал естественную красоту актрисы
Фото: DPA
Похоже сын актрисы лучше многих фотографов знает, как передать естественную красоту своей матери. Именно он сделал снимки для нового интервью актрисы. На фото Анджелина выглядит просто прекрасно.
Само интервью получилось большим и серьезным. В нем Анджелина затронула обсуждаемую трагедию с Джорждем Флойдом, а также свою работу в благотворительных миссиях ООН. Оскароносная актриса заявила: «Система, которая защищает меня, но не может защитить мою дочь, или любого другого мужчину или женщину, ребенка только на основании цвета кожи - недопустима».
Также Джоли подчеркнула, что в непростые дни пандемии коронавируса именно самые уязвимые категории граждан нуждаются в защите. Многодетная мать призвала всегда слышать тех, кого угнетают, и обращать самое пристальное внимание на их голоса.
Анджелина Джоли является послом доброй воли Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. Также актриса создала несколько благотворительных организаций.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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