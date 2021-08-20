Самбурская в ярко-синем платье, Хакамада в косухе и другие звезды на премьере фильма
Вечера становятся уже прохладными, поэтому посмотреть качественное кино — стало лучшей альтернативой летних прогулок и ужинов на верандах. Коротко о сюжете: Ник Бэннистер, частный детектив по делам разума, живет на окраине затонувшего берега Майами и помогает своим клиентам найти потерянные воспоминания в притягательном, но противоречивом мире прошлого. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Мэй и девушка бесследно исчезает. Картина понравится тем, кто любит разгадывать загадки и полностью погружаться в сюжет.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Несмотря на то, что лето еще не закончилось, многие гости выбрали для вечернего выхода темные оттенки и более плотные ткани. Например, Ирина Хакамада, которая давно определилась с тем, что ей идет лучше всего, надела широкие брюки и черную футболку с белым принтом. К черной куртке-косухе из замши Хакамада добавила бейсболку в тон.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Настасья Самбурская появилась на премьере триллера «Воспоминания» в ярко-синем платье на запах. К выбору аксессуаров она подошла неожиданно: если брендовая сумка была подобрана в тон наряда, то туфли выделялись оригинальным ярко-желтым цветом.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Наталья Краснова решила не сдаваться раньше времени и выбрала легкое красное платье. Но вместо ожидаемых каблуков, решила остановить свой выбор на черных босоножках на низком ходу.
Фото: Пресс-служба мероприятия
На светском мероприятии Ирина Тонева появилась в черном пиджаке мужского кроя. Под ним можно увидеть белую футболку оверсайз и свободные брюки в тон. Дополнила образ певица яркими розовыми волосами и массивными кроссовками с зелеными элементами.
Фото: Пресс-служба мероприятия
Режиссером ленты стала Лиза Джой, известная зрителям по работе над сериалом «Мир Дикого Запада». Премьерный фильм стал дебютом для Лизы, киноленту она сняла на основе своего сценария. А маститые актеры, такие как Джекман («Отверженные», «Величайший шоумен»), Фергюсон («Дюна», франшиза «Миссия невыполнима») и Ньютон («Хан Соло: Звездные войны. Истории»), отлично справились с поставленной задачей.
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