Самбурская в ярко-синем платье, Хакамада в косухе и другие звезды на премьере фильма

Несмотря на то, что лето еще не закончилось, многие гости выбрали для вечернего выхода темные оттенки и более плотные ткани. Например, Ирина Хакамада, которая давно определилась с тем, что ей идет лучше всего, надела широкие брюки и черную футболку с белым принтом. К черной куртке-косухе из замши Хакамада добавила бейсболку в тон.