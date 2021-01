Самбурская в ярко-красной шубе и Караулова в брутальном кожаном жакете на модном вечере

Специально для ужина в Sartoria Lamberti была создана фотозона с зеркальным полом, Филипп лично участвовал в разработке дизайна. Провокативные унисекс-шубы с граффити на спине I’D RATHER GO NAKED THAN WEAR FUR («Я лучше буду голым, чем надену натуральный мех») презентовали под аккомпанемент «сверкающего» игристого и коктейля вечера «Кутюрье». Дизайнер продемонстрировал шубу на тележке для багажа, а после подарил каждой гостье вечера.