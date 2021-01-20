Самбурская в ярко-красной шубе и Караулова в брутальном кожаном жакете на модном вечере
Фото: Пресс-служба
На торжественном ужине в гастрономическом ателье Sartoria Lamberti собрались многие знаменитости, в числе которых были Настасья Самбурская, Юлианна Караулова, Мария Погребняк, Милана Тюльпанова, «Мисс Россия 2015» София Никитчук, участница проекта «Главная сцена» и конкурса «Новая волна» Люся Чеботина и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Специально для ужина в Sartoria Lamberti была создана фотозона с зеркальным полом, Филипп лично участвовал в разработке дизайна. Провокативные унисекс-шубы с граффити на спине I’D RATHER GO NAKED THAN WEAR FUR («Я лучше буду голым, чем надену натуральный мех») презентовали под аккомпанемент «сверкающего» игристого и коктейля вечера «Кутюрье». Дизайнер продемонстрировал шубу на тележке для багажа, а после подарил каждой гостье вечера.
Фото: Пресс-служба
Впервые в коллекции Плейна искусственный мех становится эксклюзивным, модным, желанным. На создание дизайнера вдохновила его девушка, которая ведет здоровый образ жизни, не употребляет в пищу продукты животного происхождения. Более подходящего времени представить новинку на российском рынке, чем морозный и снежный январь 2021, трудно представить. Больше знаменитостей на презентации вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: пресс-служба
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