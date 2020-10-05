Самбурская превратилась в блондинку и научила подписчиков этикету
Фото: www.instagram.com/samburskaya/?hl=ru
Настасья Самбурская решила научить подписчиков этикету и опубликовала новое видео из рубрики МилаяМила.
Видео, по традиции, юмористическое, что снова доказывает, что Настасья – отличная комедийная актриса. Видео перемещается с «закадровыми» разговорами с оператором, которые привели в восторг подписчиков.
Подписчики с юмором отметили, что в этот раз оператору Игорю наконец досталось немного похвалы, потому что обычно его только ругают, и поклонники даже начали за него переживать.
Видео поклонникам очень понравилось, и они попросили ее записывать такие видео почаще.
«Очень хорошая рубрика», «Пересмотрела 20 раз 😂😂Лучшая 😂», «Обожаю! Моя любимая Мила Милая) ненавижу таких в инста...,- а эту ... ну просто люблю! Вот!», «Ну какая же она милая, наша Мила😍😍😍И Игорек прям порадова) уважил любимую))», Милая Мила сегодня какая то слишком милая.«»,
Кроме того, поклонники оценили новый образ Самбурской – в видео она предстала блондинкой.
«Блондинкой не идет», «Ой, наконец-то МилаяМила любит Игоря, а то мне всегда его жалко было😂», «Как Вы осветляете волосы на этих видео???», «Господи, как же прекрасна Мила», «Какое восхитительное платье»
Фото и видео: Instagram Настасьи Самбурской
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